Die Corona-Lage in OPR ist Besorgnis erregend. Immer mehr Menschen stecken sich an. Betroffen sind auch Kitas und Schulen des Landkreises . Laut Robert-Koch-Institut lag die Sieben-Tage-Inzidenz am Samstag bei 517,2 und am Sonntag bei 534,4. In den Kliniken im Kreis werden 27 Menschen mit einer Coron...