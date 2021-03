Angesichts der stark steigenden Zahl an Corona-Neuinfektionen, rechnet der Landrat von Ostprignitz-Ruppin, Ralf Reinhardt (SPD), damit, dass in der kommenden Woche auch im Landkreis die Sieben-Tages-Inzidenz von 100 überschritten wird. „Das ist eine erwartbare Entwicklung“, so Reinhardt. Auch ...