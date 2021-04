Im August treffen sich traditionelle hunderte Besucher in Kleinzerlang an der Badestelle am Ufer des Pälitzsees, um das Pälitzseefest zu feiern. Beliebter Höhepunkt dabei ist die jährliche Baumstammregatta. Doch zum zweiten Mal in Folge fällt das Fest nun aus.

Wie der Ortsbeirat mitteilte, wird aufgrund des anhaltend unsicheren Corona-Infektionsgeschehens auf die ausrichtung der Veranstaltung verzichtet. „Es wird natürlich gehofft, dass es im nächsten Jahr am ersten Augustwochenende endlich wieder ein schönes Fest für die ganze Familie geben wird“, teilte der Orsbeirat mit.

Wegen der Corona-Pandemie mussten bereits andere Großveranstatlungen in der Region wie das Mai- und Hafenfest in Neuruppin und die Korsofahrt in Alt Ruppin abgesagt werden.