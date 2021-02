Der Landrat von Ostprignitz-Ruppin, Ralf Reinhardt (SPD) hat aus dem Gesundheitsministerium in Potsdam eine Rüge erhalten, nachdem am Mittwoch im Impfzentrum in Kyritz unter anderem auch Mitarbeiter von Kitas mit dem Vakzin AstraZeneca geimpft worden waren. Das berichtet Gabriel Hesse, Pressesprech...