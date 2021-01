Die Corona-Pandemie schränkt erneut die Lokalpolitik in den Kommunen ein: Neuruppin sagt etliche Sitzungen in den nächsten Wochen ab.Der Vorsitzende der Stadtverordnetenversammlung, Sven Deter (CDU), hat am Donnerstag die Stadtverordneten und die Ortsbeiräte per Schreiben darüber informiert. Die...