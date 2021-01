Die Polizei hat in der Nacht zu Sonntag eine Party in Neuruppin beendet. Die Beamten waren gegen 3.30 Uhr auf das Gelände des ehemaligen Militärflugplatzes an der Wittstocker Allee gerufen worden. Dort mussten die Beamten von neun Personen im Alter von 17 bis 44 Jahren die Personalien und Ordnungswidrigkeitenanzeigen wegen des Verstoßes gegen die Eindämmungsverordnung aufnehmen.

Drogen gefunden

Bei einer 35-jährigen Frau und einem 35-jährigen Mann wurden zudem geringe Mengen Drogen gefunden und sichergestellt. Gegen sie wird nun wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt. Der Verantwortliche erhielt die Auflage, die mitgebrachte Musikanlage abzubauen. Alle anwesenden Personen erhielten Platzverweise.

Am Wochenende musste die Polizei auch in Wittstock eingreifen. Dort hatte ein Mann seinen 40-Geburtstag mit mehreren Gästen gefeiert.