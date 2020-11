Die Polizei hat in Neuruppin und in Wittstock am Montagabend Versammlungen aufgelöst, die nicht angemeldet waren. Menschen waren auf die Straße gegangen, um gegen die Corona-Regeln zu protestieren.

In Neuruppin an der Karl-Marx-Straße waren laut Polizeisprecherin Dörte Röhrs acht Menschen mit Kerzen in der Hand unterwegs. Die Polizisten sprachen diese an. Alle leugneten, dass es sich um eine Versammlung handelt und gingen dann in Gruppen ihrer Wege.

Rund 60 Teilnehmer bei Demo in Wittstock

In Wittstock kamen laut Röhrs rund 60 Menschen zusammen, ebenfalls mit Kerzen ausgestattet. Mit Lautsprecher-Durchsagen wurde durch die Polizei darauf hingewiesen, dass die Teilnehmer gegen die Eindämmungsverordnung verstoßen, da viele beispielsweise die Abstände nicht einhielten. Zudem wurde eine Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Versammlungsgesetz aufgenommen, da die Versammlung nicht angemeldet war.