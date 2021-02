An diesem Wochenende hat das Gesundheitsamt von Ostprignitz-Ruppin sechs neue Corona-Fälle verzeichnet – vier am Sonnabend und zwei am Sonntag. Die Zahl der aktiven Fälle liegt damit bei 283. Seit Beginn der Pandemie wurden insgesamt 3344 Infektionen im Kreis gemeldet.

Person mit Mutation war i...