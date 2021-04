Schon am Dienstag, als ohne jede vorherige Werbung ein reiner Testbetrieb im Fehrbelliner Heimatmuseum stattfand, schafften die Mitarbeiter 40 Corona-Tests und fischten dabei gleich einen positiven Fall heraus. Seit Mittwoch wird nun an drei Tagen in der Woche getestet. Bürgermeister Mathias Persch...