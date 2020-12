Trotz steigender Corona-Infektionen soll am Montag in Rheinsberg eine Stadtverordnetenversammlung in der Mehrzweckhalle des Bildungscampus stattfinden. Die Fraktion von Linker und SPD haben Bürgermeister Frank-Rudi Schwochow (BVB/Freie Wähler) darum gebeten, diese abzusagen oder eine Online-Sitzun...