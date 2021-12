Das Gesundheitsamt des Landkreises Ostprignitz-Ruppin hat am 27. Dezember fünf neue Corona-Infektionen gemeldet. Damit lag die Zahl der aktiven Fälle bei 1198.

In den drei Kliniken in Ostprignitz-Ruppin in Neuruppin, Kyritz und Wittstock werden 24 Menschen wegen einer Covid-19-Erkrankung behandelt.

Keine neuen Todesfälle

Vier davon liegen auf einer Intensivstation, zwei werden beatmet. Seit Beginn der Pandemie sind 201 Menschen im Landkreis mit oder an Corona gestorben.