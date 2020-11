Am Dienstag wurden in Ostprignitz-Ruppin fünf neue Corona-Fälle gemeldet. Damit steigt die Zahl der Betroffenen im Landkreis auf 488, davon sind 142 Fälle aktiv. 345 Personen gelten als genesen. Bereits am Freitag war eine Frau in Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung gestorben.

Fünf Erkrankte werden derzeit im Krankenhaus behandelt, zwei davon auf einer Intensivstation, einer muss beatmet werden.

Betroffener an der Rosa-Luxemburg-Grundschule in Neuruppin schon in Isolation

Die fünf neuen Fälle sind teils bekannten Infektionsclustern zuzuordnen – der Neuruppiner Rosa-Luxemburg-Schule oder einer Lindower Hausarztpraxis. Die Betroffenen hatten sich in diesen beiden Fällen schon in Isolation begeben, teilt der Landkreis mit. Daher gebe es keine weiteren Auswirkungen auf den Schulbetrieb der Rosa-Luxemburg-Grundschule.

Bei einer Neuinfektion in einer Behinderteneinrichtung in Rohrlack im Amt Temnitz kann das Gesundheitsamt des Landkreises ebenfalls aufatmen: Am späten Dienstagnachmittag kam die Meldung, dass sich der Betroffene ebenfalls bereits in Isolation begeben hatte.