In Wittstock kam es am Samstagabend zu größeren Auseinandersetzungen zwischen mehreren Personen und der Polizei. Die Beamten waren wegen einer Ruhestörung gerufen worden, weil ein 40-Jähriger seinen Geburtstag in seiner Wohnung feierte. Der Mann hatte laut Polizeiangaben insgesamt acht Personen...