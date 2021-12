Das Gesundheitsamt des Landkreises hat am Dienstag 79 neue Corona-Infektionen gemeldet. Damit lag die Zahl der aktiven Fälle bei 1281. Von den Neuinfektionen sind unter anderem Schulen im Landkreis betroffen.

In den drei Kliniken in Neuruppin, Kyritz und Wittstock werden 27 Menschen wegen einer Covid-19-Erkrankung behandelt.

Inzidenz steigt über 560

Vier davon liegen auf einer Intensivstation, zwei werden beatmet. Seit Beginn der Pandemie sind 207 Menschen in Ostprignitz-Ruppin mit oder an Corona gestorben. Das Robert-Koch-Institut gab die Inzidenz mit 562,7 an.