Ein Schwarz-Gelber kickt für Blau-Weiß: Thaer Damir führt die Torschützenliste in der höchsten Spielklasse Prignitz/Ruppin an. Mehrfach war er in den Vorjahren in dieser persönlichen Kategorie Zweiter gewesen. Dieses Ranking spielt für den gut ausgebildeten Syrer allerdings keine Rolle. © Foto: Matthias Haack