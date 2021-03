Uschi Jung spielt in ihrer Doppelausstellung mit Begriffen aus dem Bauen. Im Kiosk an der Kulturkirche, in dem es unter anderem um Schinkels Normalkirche geht, heißt es "Norm, Verschnitt, Toleranz und Spiel". In ihrem sonst offenen Atelier in der Bilderbogenpassage heißt es "Spiel, Verschnitt, Toleranz und Norm". Beide Ausstellungen sind nur von außen zu sehen. © Foto: Siegmar Trenkler