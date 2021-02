Rund zwei Monate ist es her, dass Grundschüler zuletzt am Präsenz-Unterricht teilnehmen konnten. Als Teil der jüngsten Lockerungen in der Corona-Pandemie werden ab Montag Brandenburger Grundschulen wieder geöffnet. Regulärer Unterricht ist für die Erst- bis Sechstklässler aber noch nicht ange...