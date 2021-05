Die Sportvereine Ostprignitz-Ruppins können auf finanzielle Hilfe hoffen. Mit einem Vorstoß will die CDU-Fraktion in den nächsten Kreistag gehen. Sie beantragt, dass allen Mitgliedsvereinen des Kreissportbundes (KSB) Ostprignitz-Ruppin eine Förderung in Höhe von drei Euro pro Mitglied gewährt ...