„Wir hängen wie jeder andere in der Schwebe. Die Leitplanken unserer Entscheidungen gibt der Landesverband vor, und der muss abwarten, was die Politik sagt.“ Dennoch rammt der Vorsitzende des Spielausschusses vom Fußballkreis Prignitz/Ruppin, Thomas Leitert, ein paar Eckpfeiler in den winterli...