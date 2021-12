Zusammen mit einem Expertenrat hat Prof. Edmund Neugebauer, ehemaliger Präsident der Medizinischen Hochschule Brandenburg (MHB) in Neuruppin, ein Positionspapier vorgelegt, in dem er die Maßnahmen zur Pandemiebekämpfung kritisiert und Verbesserungsvorschläge macht. Was er und seine Kollegen vorschlagen.