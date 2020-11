Shopping in den Mai? Abgesagt. Mittsommer-Shopping? Ersatzlos gestrichen. Herbstzauber? Aufs nächste Jahr verschoben. Die Neuruppiner Innenstadthändler hatten es in diesem Jahr wegen der Corona-Pandemie schwer. Viele Veranstaltungen, die Besucher anziehen und Geld in die Kasse spülen sollten, mus...