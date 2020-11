Über das Wochenende ist die Zahl der Menschen in Ostprignitz-Ruppin, bei denen eine Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 nachgewiesen wurde, wieder leicht gestiegen. Waren es am Freitag noch 145 Fälle, die als aktiv geführt wurden, so betrug deren Zahl mit Stand Sonntagnachmittag 162....