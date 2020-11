Kaffee zum Mitnehmen kennt jeder. Aber Kunst to go? Auch die wird es nun in Neuruppin geben. An den Adventswochenenden können Interessierte in der Galerie am Bollwerk vorbeischauen und Werke regionaler Künstler erwerben. Die Idee dazu ist aus der Not heraus entstanden.Corona bringt Maler, Bildhaue...