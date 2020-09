Im Landkreis Ostprignitz-Ruppin gibt es einen neuen Covid-19-Fall. „Eine ältere Frau ist nach Rückkehr von einem mehrwöchigen Aufenthalt in Tschechien positiv auf das Coronavirus getestet worden“, teilte Alexander von Uleniecki, Sprecher des Landkreises, am Freitagmittag mit. Ihr Ehemann werde noch getestet.

Zudem sei mit der Busgesellschaft und den zuständigen Stellen in Tschechien Kontakt aufgenommen worden, so von Uleniecki. „Die weiteren Ermittlungen des Gesundheitsamtes in dem Fall dauern an.“