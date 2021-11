In den vergangenen Tagen wurden in Neuruppin zwei Fahrräder gestohlen. In einem Fall muss ein kleiner Junge nun ohne Fahrrad auskommen.

Zwischen Sonnabend, 27. November, und Montag, 29. November, entwendeten Unbekannte aus einem Keller eines Mehrfamilienhauses an der Artur-Becker-Straße in Neuruppin ein Fahrrad. Es war gesichert. Der Sachschaden beträgt laut Polizei rund 200 Euro.

Außerdem ist am Sonntag oder Montag das rote Kinderfahrrad eines Achtjährigen von einem Hinterhof an der Neuruppiner Gerhard-Hauptmann-Straße gestohlen worden. Der Sachschaden beträgt in diesem Fall 150 Euro. Eine entsprechende Anzeige wurde erstattet. Die Polizei ermittelt in beiden Fällen.