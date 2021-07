Von einem Grundstück an der Straße „Am Schilfsteig“ in Neuruppin haben Unbekannte in der Nacht zu Mittwoch einen schwarzen Mercedes Benz Kombi GLC entwendet. Der Wagen, der 2019 erstmals zugelassen wurde und das Kennzeichen NP-HL 6 hat, stand vor einem Wohnhaus.

Der entstandene Sachschaden wird laut Polizei auf rund 100.000 Euro geschätzt. Es handelte sich um die AMG-Variante des Wagens. Nun wird nach dem Fahrzeug gefahndet.