Weil es im Ort kein Dorfgemeinschaftshaus gibt, möchte der Ortsbeirat von Nietwerder das Gebäude, in dem bis Juli 2020 auch die Feuerwehr noch residierte, umbauen lassen. Eine Entscheidung der Neuruppiner Stadtverordneten zu dem Thema wird es aber erst im Dezember geben.

Das Gebäude in der Dorfmitte wurde bis zur Jahresmitte zur Hälfte von der Freiwilligen Feuerwehr Nietwerder genutzt, die aber mit der Zusammenlegung der Wachen in Alt Ruppin die Räume nicht mehr benötigt. Wahlen und Treffen des Ortsbeirates fanden in der anderen Haushälfte statt. Doch für Veranstaltungen gibt es im Ort keine Räume mehr – vor allem, seit auch die Bärenschänke verkauft wurde , deren künftige Nutzung derzeit unklar ist.