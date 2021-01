Beim Versuch, in das Vereinsgebäude, eine Garage und das Kassenhäuschen des MSV Neuruppin an der Alt Ruppiner Allee in Neuruppin einzubrechen, sind Unbekannte am vergangenen Wochenende offenbar gescheitert.

Einen Schaden richteten die Täter aber trotzdem an

Zwischen Sonnabend und Montagmorgen hatten die Täter versucht, Türen und Fenster aufzuhebeln. In die Gebäude gelangten sie laut Polizei allerdings nicht. Es entstand dennoch ein Sachschaden von rund 1000 Euro.