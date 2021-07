Ein Brunner hat am Dienstag eine unheimliche Begegnung erlebt. Der Mann verließ gegen Mittag sein Grundstück an der Dorfstraße, um etwas zu erledigen. Sein Haus hatte er nicht abgeschlossen. Als er gegen 13.15 Uhr wiederkehrte, stand im Innern des Wohngebäudes plötzlich ein Unbekannter vor ihm. Der Fremde ergriff die Flucht und stieg in einen vor dem Haus wartenden dunklen VW Golf.

Polizei konnte Auto nicht finden

Die Polizei konnte das Auto ...