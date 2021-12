Ein Anwohner alarmierte am 5. Dezember gegen 20.40 Uhr die Polizei, weil er den Einbruch in eine Wohnung in der Artur-Becker-Straße in Neuruppin bemerkt hatte. Mehrere Personen versuchten in die Wohnung einzudringen. Bei ihrem Eintreffen stellten die Polizeibeamten fest, dass die Wohnungstür geöf...