Mit der symbolischen Betätigung eines Buzzers ist am Mittwochvormittag das neue Umspannwerk der Edis zwischen Walsleben und Werder in Betrieb genommen worden. Die Anlage schafft weitere Kapazitäten für die Energieversorgung in Ostprignitz-Ruppin und für die Einspeisung von grünem Strom.

Beitrag zur Energiewende

Das Umspannwerk dient der Verteilung des Stroms in der Region und der Verbindung verschiedener Spannungsebenen. Dazu muss der Strom v...