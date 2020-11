An der Fontanepromenade in Rheinsberg wollte die Polizei am Donnerstagabend einen VW stoppen und kontrollieren. Der 39-jährige Mann aus Rheinsberg versuchte zuerst, offenbar aus mehreren Gründen zu flüchten, konnte aber von den Beamten festgehalten werden. Wie die Polizei feststellte, war der Man...