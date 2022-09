In Berlin gibt es türkische Supermärkte mit preiswertem frischem Obst und Gemüse, sowie speziellen türkischen und arabischen Lebensmitteln an jeder Ecke. In Neuruppin fehlte bisher so ein Markt. Trotzdem ist es kein Berliner, der einen solchen Laden in Neuruppin eröffnete. Yasser Daaboul wagte ...