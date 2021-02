Wertvolle Beute haben Unbekannte zwischen Mittwochabend, 20 Uhr, und Donnerstagnachmittag, 15.45 Uhr, gemacht. Sie drangen in eine verschlossene Garage an der Fehrbelliner Straße in Neuruppin ein. Dort entwendeten die Täter drei Krafträder und ein Quad. Alle Fahrzeuge waren zugelassen.

Nach Polizeiangaben haben sie einen Gesamtwert von etwa 20.000 Euro. Eine Kriminaltechnikerin wurde eingesetzt. Sie sicherte am Tatort Spuren. Die Kripo hat ihre weiteren Ermittlungen aufgenommen. Die Fahndung nach den Fahrzeugen wurde eingeleitet.