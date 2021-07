Großer Besucherandrang herrschte am Sonnabend (3. Juli) beim Fahrzeugtreffen am Hangar 312 auf dem ehemaligen Militärflugplatz in Neuruppin. Zu sehen gab den Tag über mehr als 70 Fahrzeuge auf vier Rädern und etwa 50 auf zwei Rädern – darunter auch die gesamte Simson-„Vogelfamilie“ aus der DDR. Am Nachmittag kamen noch 25 des legendären „Duo“ auf drei Rädern hinzu.