Der reine Flugplatzbetrieb ist in Fehrbellin ein Minusgeschäft. Zwar starten und landen an den Wochenenden dutzende Flugzeuge dort. Die Protokolle, in denen die Landungen vermerkt werden, füllen dann mehrere Seiten. In der Woche sind allerdings nur wenige Zeilen einer Protokollseite gefüllt. Die ...