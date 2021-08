Beim Winterspielplatz in der Turnhalle des Fontane-Schulzentrums an der Neuruppiner Artur-Becker-Straße sorgte Esta Ruppin dafür, dass Kinder sich auch in der kalten Jahreszeit austoben können. Nun soll es ein ähnliches, aber dauerhaftes Angebot in der Bilderbogenpassage geben. © Foto: Eckhard Handke