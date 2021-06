Um das Gemeinschaftsgefühl zu stärken, veranstaltet jeder Temnitzqueller Ortsteil ein Wir-Fest, bei dem die Eigenheiten des jeweiligen Dorfes besonders herausgestellt werden. Am Samstagnachmittag war Pfalzheim an der Reihe. Ein erstes Wir-Fest hatte es bereits in Katerbow gegeben. Alle anderen mus...