Am Rüthnicker Weg bei Vielitz ist am Mittwoch gegen 14.30 Uhr ein Feuer ausgebrochen. Zirka 190 Strohballen standen in Flammen. Die Feuerwehr brachte den Brand unter Kontrolle und richtete eine Brandwache ein.

Der Schaden wird auf etwa 4000 bis 5000 Euro beziffert. Kriminaltechniker untersuchen den Brandort nach Abbrennen der Miete.