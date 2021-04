Die Kriminalpolizei hat ihre Ermittlungen zur Brandursache im Neuruppiner Hotel und Restaurant Seeperle abgeschlossen. Laut Polizeisprecherin Dörte Röhrs wurde nun als Brandursache ein technischer Defekt festgelegt.

Feuerwehr hatte mit schmalem Weg und Funkenflug zu kämpfen

In der Seeperle war in der Nacht zum vergangenen Mittwoch ein Feuer im Dachstuhl ausgebrochen. Die Feuerwehr war etliche Stunden im Einsatz. Für die Brandbekämpfer war es aufgrund des schmalen Weges, der zum Brandort führt, schwierig, diesen zu erreichen. Zudem herrschte in der Nacht starker Wind, was zu Funkenflug führte.