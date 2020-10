Weil der ursprüngliche Zeitplan für den Neubau der Neuruppiner Hauptwache der Feuerwehr nicht mehr gehalten werden kann , schwenkt die Verwaltung um. Statt in der Kernstadt soll das Geld nun in dem Ortsteil Gühlen-Glienicke in den Bau einer neuen Feuerwache investiert werden. Mit insgesamt 1,3 Millionen Euro für die kommenden drei Jahre hat Kämmerer Thomas Dumalsky das Vorhaben im aktuellen Haushaltsentwurf berücksichtigt, der bei der Klausurtagung der Stadtverordneten vorgestellt wurde.