Der Brand eines Bungalows im Neuruppiner Stadtgegbiet - Höhe Fehrbelliner Straße nahe der Ruppiner Kliniken - hat am frühen Mittwochabend, 5. Januar, einen Großeinsatz der Feuerwehr ausglöst. Der Bungalow steht in Vollbrand, so die erste Meldung aus der Leitstelle. Die Feuerwehr ist mit mehreren Fahrzeugen ausgerückt. Wie es zu dem Feuer kam, ist nach Angaben der Feuerwehr noch unklar. Der Einsatz läuft derzeit noch.