Von einem aufmerksamen Bewohner eines Mehrparteienwohnhauses in der Bruno-Salvat-Straße in Neuruppin wurde am Sonnabend vor dem Osterwochenende, am 16. April gegen 2.40 Uhr, die Feuerwehr gerufen, nachdem er Brandgeruch im Haus wahrgenommen hatte. Elf Bewohner des Hauses wurden daraufhin durch die Feuerwehr vorsorglich evakuiert.