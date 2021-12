Eine 86 Jahre alte Bewohnerin eines Einfamilienhauses in Stüdenitz bemerkte am Freitag gegen 13 Uhr, dass es in ihrem Keller brennt. Sie rief die Feuerwehr. Der umgehend ausrückenden Einsatzkräfte konnten die Flammen zügig unter Kontrolle bringen und verhindern, dass sich der Brand weiter ausbre...