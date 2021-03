Die neue Feuerwache in Gühlen-Glienicke sollte sich gestalterisch am Neubau für die Stützpunktfeuerwehr Nord-Ost in Alt Ruppin orientieren. Das Gesamtkonzept vom Ortsbeirat geht aber weit über einen reinen Platz für die Wache hinaus. © Foto: Siegmar Trenkler