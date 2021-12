Der Kreistag hat den Haushalt 2022 für Ostprignitz-Ruppin verabschiedet. Ein Antrag der Linksfraktion, der vorsah, die Städte, Ämter und Gemeinden finanziell noch mehr zu entlasten, fand keine Mehrheit. Zudem wird sich der Kreis nicht an der Finanzierung der Schulkrankenschwestern in Neuruppin be...