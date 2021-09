In Neuruppin wurden in den vergangenen Jahren so viele Projekte nicht abgearbeitet, dass die Stadt Strafzinsen für das Geld auf dem Konto zahlen muss. Dennoch muss 2022 der Gürtel enger geschnallt werden, betonte Bürgermeister Nico Ruhle (SPD) am Montagabend bei der Haushaltsklausur der Stadtvero...