Die Präsenz in den Medien ist kleiner geworden, die Notwendigkeit zu helfen nicht. Nachdem das Wasser in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz inzwischen zurück gegangen sind, sind die Aufräumarbeiten in den überfluteten Gebieten Westdeutschlands voll im Gange. Der Landkreis Ostprignitz-Ruppin startete daher einen Spendenaufruf, dem viele folgten.

Die beachtliche Summe von 12.780 Euro ist bereits zusammengekommen. „Das ist ein tolles Zwischenergebnis, und wir sind stolz auf diese große Bereitschaft, den Menschen in den Flutgebieten zu helfen.", freute sich Landrat Ralf Reinhardt. Die größte Einzelspende war die Summe von 1000 Euro.

Wem das Geld zugute kommt, ist noch nicht entschieden. Die Abstimmung der Hilfsorganisationen und der Verwaltungen ist noch im Gange, um konkrete Bedarfe zu ermitteln.

Kita-Kinder sammeln für Kita im Flutgebiet

Einige Einrichtungen und Vereine in Ostprignitz-Ruppin führen auch eigene Aktionen durch, um Geld für die Flutopfer zu sammeln. So lädt die Kita „Kleine Strolche“ an der Wittstocker Straße in Heiligengrabe am 29. Juli von 9 bis 15 Uhr zu einen Flohmarkt ein. Den Erlös wollen die Kita-Strolche einem Kindergarten im Flutgebiet spenden.

Die Landfrauen der Ortsgruppe Wusterhausen organisieren zusammen mit weiteren Vereinen der Gemeinde einen Kuchenbasar zugunsten der Hochwasseropfer am 30. Juli von 9 bis 12 Uhr auf dem Wusterhausener Marktplatz. Wer Kuchen mit nach Hause nehmen möchte, wird darum gebeten, selbst gereinigte Behältnisse mitzubringen. Die Erlöse aus dem Verkauf sollen an die „Aktion Deutschland Hilft“ gespendet werden.