2019 wurde der Heideturm auf dem Heinz-Sielmann-Hügel in der Kyritz-Ruppiner Heide eröffnet. Nun dient er als Ort für die neue Dauerausstellung des Kreises. Entstanden ist diese in Zusammenarbeit mit den Kreismuseen Alte Bischofsburg und dem Verein Friedensscheune in Zempow. © Foto: Siegmar Trenkler