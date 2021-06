Jonas Langenberg (rechts) vom Neuruppiner Amt für Stadtentwicklung begrüßte am 16. Juni alle, die sich am Projekt „Dein Park" im Stadtpark in Neuruppin beteiligen wollen. Dazu gehörten Vertreter von Sportvereinen, Unternehmen, die Evangelische Schule, die Initiator des Projekts war, mit dem sich die Stadt Neuruppin beim Förderprogramm "Post-Corona-Stadt" erfolgreich beworben hat, der Verschönerungsverein und weitere. © Foto: Siegmar Trenkler